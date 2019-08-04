高市719豪雨淹大水 內政部補助1.3億元

2019-08-04 23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市719豪雨淹大水，內政部針對市府雨水下水道及道路排水，核定9件工程總共補助1.3億元，以鳳山區雨水下水道為當務之急，市府力拚明年雨汛期間完工。

高市719豪雨淹大水，有5區60分鐘雨量破百毫米，以仁武區126.5毫米最大，另有5區達90多毫米，值得一提的是，鳳山區這次淹水最嚴重，是40多年來最慘一次。

水利局針對雨水下水道及道路排水，盤點36處待改善工程，副市長洪東煒與水利局長李戎威日前北上，爭取中央經費7.8億元，內政部目前已核定9件，總計1.3億元，後續將視前瞻計畫發包節餘情形而定。

尤以鳳山區大智陸橋至大順路施作雨水下水道最受矚目，總經費5200多萬元，內政部已核定補助，目前辦理公告發包，最快今年10月動工，力拚明年雨汛期間完工。

水利局表示，9件核定工程中鳳山區光復路、仁武區鳳仁路及高楠公路、三民區澄清路排水改善及三民第一公有市場周邊淹水改善、鳥松區神農路道路墊高工程，共6件將力拚明年雨汛期前完工。

其中，仁武區澄觀、鳳仁路口逢雨必淹，水利局將施作鳳仁路側溝改流向獅龍溪，避免曹公新圳溢淹，造成周邊積淹水，搭配曹公新圳目前施作加高護岸、堤後抽水設備，未來每秒可抽0.6噸水。

水利局指出，台泥鼓山滯洪池工程將於明年7、8月完工，大寮區內坑路側溝排水改善工程，將施作道路側溝接到下游拷潭排水，避免造成歡喜鎮大樓淹水，預計明年底完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法