中國限縮中客訪台 日媒：現在是台灣旅行好時機

2019-08-04 23:49

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本產經新聞旗下的富士晚報三日以旅行台灣的「利多消息」，報導中國從8月起限縮自由行旅客訪台措施。報導中指出，中國限縮政策對台灣經濟或許將造成打擊，但飯店將有空房、觀光景點也會比較優閒，有意趁暑假訪台的日本旅客，現在下訂也許還來得及。該報電子報中有多名日本網友留言「已經下訂，台灣有難當然要拔刀相助」，還有網友說，沒有中國人的觀光區簡直像天堂。

報導指出，中國在明年一月台灣總統大選前，宣布從一日起全面停辦中客赴台自由行簽證，這是為了向蔡英文總統施壓，但這項措施對尚未決定暑假旅行目的地的人而言，卻是一項利多消息。

報導中還指出，台灣最近成為日本旅客的人氣觀光地點。日本旅行業龍頭JTB預估，今年暑假（七月十五日到八月三十一日），前往台灣旅行的人數大約二十四萬人，比去年大約成長八．三％。

該公司進行的「今年暑假想去哪裡」的問卷也顯示，台灣排名第四，前三名為夏威夷、北歐和瑞士，台灣是亞洲國家中的首選。尤其近來再次在日本造成熱潮的珍珠奶茶和台灣美食，成為很多年輕世代和母女旅行的最大誘因，而且回頭客還不在少數。

日本另一家大型旅遊公司HIS也表示，4小時左右的飛機時間，對於只能利用3天左右短期旅遊的上班族非常方便，由於台灣治安良好，有很多女性結伴同遊。

報導指出，今年上半年訪台的中國自由客大約63萬人，如果這個數字歸零對台灣經濟或許造成打擊，但相對地飯店將有空房，也許還有降價的空間，觀光景點也會比較優閒，對於有意訪台的日本人而言無疑是一大好時機。

除了富士晚報的留言板之外，日本網路論壇「5CH」上的網友留言幾乎是一片叫好，還有日本網友說，沒有中國人的觀光區簡直像天堂一樣，真的好想去台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法