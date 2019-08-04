台東簽書會不談大選 阿扁︰愛我就不要害我

2019-08-04 16:43

［記者王秀亭／台東報導］前總統陳水扁睽違台東民眾10年，今天下午為了新書《堅持》，在台東縣議員林參天服務處舉行簽書會，面對媒體詢問對總統大選看法，陳水扁停頓3秒後，回應不能接受媒體採訪，「愛我就不要害我」。

今天下午2時許，林參天服務處外聚集近300名扁迷，頂著33度高溫在臨時搭蓋的帳篷下等候，陳水扁座車一抵達會場，民眾隨即高呼「阿扁、加油！」，見陳水扁下車，熱情民眾立即湧上前高呼對陳水扁的支持與等待。

因台中監獄對陳水扁設下「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」的四不原則，陳水扁只對熱情支持者不斷道謝，滿臉笑意地逐一與支持者握手，但婉拒林參天邀請上台演說。

陳水扁隨後就定位展開簽書會，熱情扁迷見機會難得，一擁上前要求簽名，場面險些失控，最後在工作人員引導下，終於安靜排隊完成簽書活動。

對於媒體詢問如何看待2020總統大選，陳水扁說，「要問一下上面（中監）的，我只能簽書，不能接受媒體採訪，愛我就不要害我，謝謝！」媒體進一步詢問近況，陳水扁停頓後再回「這樣就好」，結束媒體詢問。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法