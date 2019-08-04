中國團客配額陸續曝光 9至12月估少40萬

2019-08-04 12:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國政府打壓台灣觀光市場，繼本月1日全面封殺47城市自由行後，又傳出各省市自9月將陸續限縮中客團配額，目前已知上海、廣東等8省市確定限縮。上海攜程今日傳出組團社配額曝光，湖北省將在5日開會討論調整中客團配額。業者預估，9月到12月中客來台旅行團預計將少40萬人次，建議政府盡快開放印尼、越南免簽，提高來台觀光客誘因。

旅行業同業公會全聯會表示，目前已知道8個省市開會討論第4季中客團來台情況，策略大概是10月砍半，11、12月剩3成，預計年底（9到12月）旅行團將少40萬人次。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，8省市目前最新消息是，北京29家組團社尚未開會討論配額，上海12家組團社，包括上海攜程每月限額325人、廣東21家組團，包括廣之旅每月限額1200人次，廣州攜程每月500人次、四川9家組團社上週五開完會後尚未傳出配額數量，浙江18家組團社，每月限3000人次，天津11家組團社每月300人次，寧夏5家組團社每家每月50人次，江西7家組團社每月每家80人次。

旅遊業者李奇嶽表示，過去無論哪屆總統上任，甚至立委、縣市首長選舉，中國組團社都會有限縮政策，3年前總統蔡英文上台後已出現一波業者轉職潮，許多專營中客的旅行社都轉為經營國旅、東南亞市場，也有人離開市場；李奇嶽呼籲，政府應盡快針對此次中客缺口進行政策鬆綁，例如先前業界多次呼籲全面開放東南亞免簽，包括主力泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、越南，目前僅剩印、越尚未開放，並多鼓勵包機來台，東南亞是潛力市場，人數上還有很大的努力空間。

李奇嶽表示，泰國每年赴日本旅遊人次為100萬人次，但來台仍只有幾十萬，而根據觀光局公布，菲律賓來台人次1年有30幾萬，但菲律賓觀光旅遊局公告的卻僅10萬人次不到。

李奇嶽也認為，日韓、港澳雖是成熟市場，難有爆量成長，但也不能鬆懈宣傳力道。

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