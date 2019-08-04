鐵三角成形？ 柯文哲：三角版圖非穩定結構

2019-08-04 11:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕前鴻海集團董事長郭台銘與前立法院長王金平昨日會面，並傳出可能與台北市長柯文哲合作，組成「鐵三角」的黃金組合。對此，柯文哲今天表示，郭、王見面不用扯到他，但是從數學模型或賽局理論而言，三角版圖不是穩定的結構。

柯文哲今天至新北市板橋區天德宮參拜，被問到「郭王配」加上與柯合作，被認為是最強的組合。柯文哲表示，就賽局理論來講或是單一選區的純粹學術討論，單一選區通常只有第1名、第2名，第3名很快就邊緣化，年初的立委補選就是很典型的模式，當第三方不會被邊緣化，主要理由就是討厭民進黨、討厭國民黨，那種力量一直撐在那裡，每個人都是自己最大的敵人，走到這個地步怎麼辦，每天內部都在反省， 如果重來一遍，當時要怎麼做會比較好，小英應該怎麼做比較好？

針對郭、王會面，柯文哲說：「他們見面就見面，為什麼一定要扯到我？」被問到「鐵三角」有可能嗎？柯文哲回應，這場選舉過後，台灣的政治版圖一定會改組，中國歷史上三國演義也只有那一次，從數學模型來講，三角版圖不是穩定的結構，就賽局理論來說，兩極還是穩定的結構，台灣今天走到這個局面，很多當事人每天晚上睡覺前要自我反省，怎麼會走到今天這局面？

外傳柯文哲打算這一屆先讓郭台銘當選總統，下一屆再換自己當總統。柯文哲表示，他是看過很多生離死別的人，擔任17年台大加護病房外科主任，常說「我做這一任，下一任換你」，這種話聽聽就算了，該怎麼做就怎麼做，人生如果每個人都把名利看這麼重，台灣未來不會好。

媒體追問，郭台銘是否提供金錢上的資源？柯文哲說，他不會邀請人家參加什麼黨，他的黨才好笑，是吃便當的時候想到，要不要弄再講，現在連黨綱都還沒寫好，所以歷史是偶然，沒有說要邀請誰入黨。

至於錢的問題，柯文哲表示，「這就是我最驕傲的地方」，他已摸索出一套不用很花錢的選舉方式，據了解，國、民兩黨為了選舉已經開始四處調錢，每個人都幾億元起跳，他只靠50萬元打到現在，希望改善台灣的政治文化，讓不花錢的選舉在台灣建立，在台灣一個總統大選花幾十億元的打法，台灣政治不會變好，就算他將來組黨，還是會用很便宜的方式去運作，如果這個模式可以成功，台灣政治才有改善的可能。

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