誰是台灣的背骨仔？ 孫大千、王丹隔空交火

2019-08-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國自本月1日停發47個城市來台自由行簽證，中國民運人士王丹隨即在臉書上表示，從台灣各個不同的政治人物對此事件的反應，就能看出誰是台灣人的「背骨仔」。對於王丹此一發言，藍營前立委孫大千今天就在臉書上痛批王丹每天只會煽風點火，唯恐天下不亂，王丹隨後也在臉書上反擊。

孫大千在臉書上直言，「最令人看不起的，就是那些自己沒有勇氣面對中國大陸，卻永遠只會『把別人推進火坑』的人。」孫大千批評，八九民運時，王丹背棄戰友自己一個人披著學運領袖的光環接受外國政府庇護，「王丹沒有勇氣回到中國大陸去搞革命，只敢和台獨勢力一拍即合，心中盤算的只是如何藉著無辜的台灣人民來報自己的一箭之仇，難道就沒有想過，這極有可能會把台灣人民送上戰場嗎？」

孫大千痛批，「王丹每天只會煽風點火，唯恐天下不亂，完全忘記了當時台灣人民是如何對他伸出援手。現在居然還有臉來質疑：『誰是台灣人的背骨仔？』自己照照鏡子，不就知道答案了嗎？」

王丹隨後也在臉書發文說：「對於孫大千的言論，我很少回擊，原因很簡單：這個人，實在不配我搭理...」，但這次王丹破例反擊，指孫大千就是因為被說中了，才會這麼敏感，「身分暴露的人通常都會氣急敗壞，讓我們繼續看看還有誰氣急敗壞吧」。

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