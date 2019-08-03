誰是台灣的背骨仔？ 孫大千、王丹隔空交火
列印

2019-08-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國自本月1日停發47個城市來台自由行簽證，中國民運人士王丹隨即在臉書上表示，從台灣各個不同的政治人物對此事件的反應，就能看出誰是台灣人的「背骨仔」。對於王丹此一發言，藍營前立委孫大千今天就在臉書上痛批王丹每天只會煽風點火，唯恐天下不亂，王丹隨後也在臉書上反擊。

孫大千在臉書上直言，「最令人看不起的，就是那些自己沒有勇氣面對中國大陸，卻永遠只會『把別人推進火坑』的人。」孫大千批評，八九民運時，王丹背棄戰友自己一個人披著學運領袖的光環接受外國政府庇護，「王丹沒有勇氣回到中國大陸去搞革命，只敢和台獨勢力一拍即合，心中盤算的只是如何藉著無辜的台灣人民來報自己的一箭之仇，難道就沒有想過，這極有可能會把台灣人民送上戰場嗎？」

孫大千痛批，「王丹每天只會煽風點火，唯恐天下不亂，完全忘記了當時台灣人民是如何對他伸出援手。現在居然還有臉來質疑：『誰是台灣人的背骨仔？』自己照照鏡子，不就知道答案了嗎？」

王丹隨後也在臉書發文說：「對於孫大千的言論，我很少回擊，原因很簡單：這個人，實在不配我搭理...」，但這次王丹破例反擊，指孫大千就是因為被說中了，才會這麼敏感，「身分暴露的人通常都會氣急敗壞，讓我們繼續看看還有誰氣急敗壞吧」。

  • 孫大千今天針對中國停發中客來台自由行簽證一事與王丹在網路交戰。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    孫大千今天針對中國停發中客來台自由行簽證一事與王丹在網路交戰。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 王丹今天針對中國停發中客來台自由行簽證一事反擊孫大千說法。（資料照，記者林正堃攝）

    王丹今天針對中國停發中客來台自由行簽證一事反擊孫大千說法。（資料照，記者林正堃攝）

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