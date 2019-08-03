韓國瑜桃園造勢 轟小英不愛中華民國

2019-08-03 21:08

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園展開參香之旅，馬拉松跑遍8個行政區、9間宮廟，最後一站造勢晚會於中壢區興仁公園舉行，現場國旗旗幟飛揚，凍蒜聲響徹雲霄，晚會壓軸萬人齊唱「夜襲」、「中華民國頌」等歌曲，韓國瑜籲支持者明年1月11日站出來，讓綠地換藍天。

韓國瑜在藍營市議員、立法委員陪同下，依序前往龜山區壽山巖、桃園區景福宮、桃園區慈護宮、中壢區仁海宮、大園區仁壽宮、楊梅區三元宮、平鎮區義民廟、龍潭區龍元宮、八德區龍山寺9間宮廟捻香祈福，最後於晚間6點多抵達興仁公園造勢晚會。

主辦單位宣稱興仁公園湧進3萬人，韓國瑜拿起麥克風，台下隨即歡聲雷動，韓稱對桃園有份特殊情感，一直希望與桃園市民對話，隨即話鋒一轉，砲火朝執政黨猛轟，頻向台下群眾喊話：「不要問政府為你做什麼，問你能為政府做什麼，你把票投給了誰？」要支持者勇敢站出來、逆轉現況。

韓國瑜老調重彈，不斷攻擊總統蔡英文「不愛中華民國」，執政3年多沒喊過「中華民國」，又轟民進黨執政不力，經濟頹喪、民不聊生，近來總統專機還鬧出私菸風波，韓強調，只要投對總統、投對立委，就會有截然不同的景象，呼籲支持者讓國民黨提名的6席桃園立委全壘打。

晚會約持續30多分鐘，活動最後在萬人齊唱「夜襲」、「中華民國頌」落幕。

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