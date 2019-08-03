陳其邁逛大稻埕 與店長貓互動笑翻網友

2019-08-03 22:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天在臉書發文，分享他昨天利用開會的空檔，走訪大稻埕文創商店、大啖美食的影片，歡迎民眾一起前往大稻埕，細細品味。

陳其邁在影片中參訪文創商店，還開心抱起店長貓，沒想到貓主子不賞臉，只給摸一下就急著走掉，影片還搞笑加上後製字幕要陳其邁「放開」、「放開我」，貓主子最後略顯不屑地回頭冷冷看了陳其邁，外加後製字幕說「哼」，搞笑的畫面笑翻網友。

陳其邁在臉書表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和他，對文化創意產業相當重視，設立「行政法人文化內容策進院」，並在文化部預算之外，額外向國發基金爭取100元億的「文化內容投資計畫」，結合各部會輔導文創產業的計畫，為文創產業提供發揮的舞台。

他說，坐在屋內，看見往來間都是拉著行李箱、一臉期待的自由行國際旅客，深刻體會：「越在地、越國際」。 台灣的自由，是孕育文化創意最好的沃土，也因此，台灣成為全世界獨一無二的台灣。

參訪文創商店之外，陳其邁也大啖大稻埕美食，好吃到讓他直搖頭。網友紛紛留言，「看邁邁在吃東西感覺都很好吃」、「到底是多好吃阿~好吃到猛搖頭」、「邁邁沒有在減肥 日記真逗的一句話」、「那個好吃也講得太真心XDD貓咪os超可愛的」。

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