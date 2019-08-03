愛河水漾嘉年華今開幕 葉匡時划獨木舟慘落水

2019-08-03 18:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長葉匡時今傍晚參加愛河水漾嘉年華活動、在愛河上體驗獨木舟時，才出發就不慎翻落河裡，隨即被現場人員拉回快艇上；他全身溼透卻鎮定表示，愛河的水很乾淨、沒什麼汙染，並透露當時好勝心強、想趕快划出去，才不小心落水。

愛河水漾嘉年華由高市觀光局策畫，今傍晚開幕，連續兩個週末假日加上七夕，在愛河畔舉辦水域遊憩活動與仲夏沁涼市集，邀請民眾划獨木舟、暢飲啤酒、以及品嘗十大冰品，在炎炎夏日中找到清爽。

觀光局說明，首週以「愛河小搖滾」為主題，由金曲30最佳國語專輯獎歌手孫盛希、艾成及王瞳組成的八七樂團熱情搖滾揭開序幕，高市副市長葉匡時則與多組情侶一起下水、在愛河上划行獨木舟，象徵系列活動開跑！

除可體驗獨木舟、小帆船、立式划槳等水上載具的水域遊憩，現場還安排四大主題愛情裝置藝術，及仲夏沁涼市集，市集內容囊括十大冰品、各式咖啡與啤酒、三輪餐車等多種美食，希望民眾炎炎夏日來高雄愛河玩水消暑，一起浪漫FUN暑假。

觀光局長潘恒旭表示，今年愛河水漾嘉年華以水域、音樂、美食及愛情等多樣元素，今起連續兩個週六、日下午推出水域遊憩體驗活動，8月3、4日「愛河小搖滾」則邀請知名樂團在特別設計的水上舞台輪番演出。

8月7日七夕當天，規劃有獨木舟及百米短跑的愛河等侶來挑戰，還有梁文音、魏如昀、王大文等超人氣歌手陪大家星光野餐，8月10、11日有愛河熱舞大賽，將創造愛河畔的舞林傳說。

觀光局也更邀集愛河周邊商家，憑愛河水漾嘉年華活動DM至指定店家消費就有好康優惠，相關資訊可至愛河水漾嘉年華活動官網查詢。

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