承諾台東交通更方便平安 蔡總統再籲團結守住好生活

2019-08-03 18:23

［記者王秀亭／台東報導］總統蔡英文今天下午走訪台東，直到晚間，一口氣跑了7個行程，距離往返將近150公里，蔡英文在首站關山天后宮時，呼籲在場民眾，台灣民主自由的生活方式希望可一代代傳下去，大家要團結起來守住台灣主權，才能守住台灣的民主自由。

總統蔡英文中午抵達台東後，便直奔台東縱谷的關山聖十字架療養院，與外籍修女們話家常，隨後轉往關山鎮有172年歷史的天后宮參拜，並贈「慈雲廣溥」匾額，關山鎮長戴文達及台東縣議員陳宏宗都全程陪同。

蔡英文面對關山鎮民，細數3年來在交通、農業、文化及教育方面的政績，包括8月1日起實施的幼兒園津貼補助、去年農產品外銷達850億元，創下歷史新高，未來還要加速將農產有系統的行銷到重要市場，讓全世界都能吃到台灣優農產。

蔡英文說，台東是好山好水的地方，應有更好的交通，前瞻基礎建設計畫就是要讓台灣的交通更方便，尤其是東部的交通，我做總統一定盡所有力量，讓東部民眾出入方便與平安。

蔡英文強調，雖然外面環境充滿變化與挑戰，國內經濟仍穩定往上走，稅收增加，因而今年的減稅，讓大家都能感受到，而這是台灣民主自由的生活方式，希望這種生活方式可以一代代傳下去，讓每代台灣人都能做自己的主人，需要大家團結起來，守住台灣主權，才能守住台灣民主自由。

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