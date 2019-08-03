政治黑手？特權威脅？中市藍綠議員為校園活動互槓

2019-08-03 17:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市國民黨議員羅廷瑋今天舉辦親子活動，原本預計在東區成功國小內舉辦，卻被民進黨議員鄭功進質疑，此活動與國民黨提名的立委參選人李中合辦，具選舉色彩，為何能免費借用校園？這是「政治黑手」伸入校園，羅廷瑋則以不為難學校等理由，緊急把舉辦地點改到土地公廟，卻也抨擊鄭功進「議員特權威脅學校」、「損失的是所有家長與孩童」，兩位藍綠陣營議員互槓「特權」、「黑手」，也讓成功國小與中市警局三分局捲入紛爭。

對此，成功國小校長曾娉妍無奈說，羅廷瑋的助理商借場地時說，是三分局舉辦的安全宣導，她認為既是教育公益活動，遂同意出借場地，但羅議員助理並未告知是與李中合辦，立委選舉時間又逼近，又把學校掛名「協辦單位」，校方只是出借場地，沒有設攤位，沒有參與，不是「協辦單位」，她覺得不妥，已請羅議員服務處把「協辦單位」中的成功國小刪除，市議員鄭功進的助理也質疑校方出借場地有「雙重標準」，實際上校方同意出借場地與否，主要是看活動性質，她不希望校方捲入紛爭。

中市警局第三分局說，羅廷瑋服務處寫公文請三分局辦交通安全宣導，三分局樂於舉辦宣導活動，但對方沒有告知是跟李中一起合辦，另外，活動的文宣中，一度把三分局掛名「主辦單位」，三分局怎麼可能掛親子活動的「主辦單位」？

鄭功進服務處主任蔡明昌說，日前有選民拿著上述親子活動文宣，質疑羅廷瑋與李中合辦活動，李中已獲國民黨提名參選立委，此活動恐有選舉色彩，為何能免費借用學校？因此，他們向教育局詢問此事，不料，教育局尚在內部調查中，羅廷瑋就宣布活動地點改變，且誣指鄭功進是「議員特權威脅學校」，甚至誣指鄭功進撂狠話「要在議會質詢學校相關人員」等，這些說法都是子虛烏有的惡意抹黑，服務處給予嚴正譴責，並保留法律追訴權。

記者兩度聯繫羅廷瑋，其助理都宣稱「事忙」，羅廷瑋則於臉書中指責鄭功進，是「議員特權威脅學校」，因為同選區的民進黨某男性議員（鄭功進），不斷跟學校與教育局施壓、百般刁難，甚至撂狠話要質詢學校人員，「在考量不為難學校的前提下，我們決定更改地點至東信福德祠」。

他強調，經過本次事件，「未來我們將無法再繼續於校園內舉辦活動」、「損失的是所有家長與孩童」，基於保護學校、校長、師生，「我們退縮沒關係，但學校名譽不容污辱」。

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