國安私菸案》廚工丶家政人員疑涉案遭約談 國安局報告露玄機

2019-08-03 15:37

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局昨天公佈「特勤人員涉嫌違法私菸案件」檢討報告，內容指稱一共76人涉案，合計團購了7977條免稅菸，但國安局在報告中也露出玄機，因涉案遭到約談的人員中，赫然出現「廚工、家政」人員字樣。

至於國安局報告中，最後提及76人涉案及團購私菸的部分，是否就包括了「廚工、家政」人員在內，國安局則未提及。

相關人士說，家政人員並非是警衛室的安全人員，應是由總統府所聘僱，配置在總統寓所的行政事務人員。在廚工部分，警衛室及總統寓所都有聘僱的廚師人員，但不了解遭約談者是寓所或警衛室的廚師，或者兩者都有，目前並未得知。

他指出，總統官邸區域範圍還挺大的，裡頭除了總統寓所之外，還有永和警衛室以及警衛室人員的宿舍，警衛室的業務範圍裡，不會有家政人員的編配及需要，只有寓所才會有。

為打理總統寓所日常行政事項，相關人士說，寓所裡通常會由一位總管來處理整體事務，並且配有廚師丶家政清潔人員等等。

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