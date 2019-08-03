北京暫停來台自由行 王丹：最悲催的是中國人

2019-08-03 13:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國民運人士王丹今天在臉書表示，中共宣布暫時停止去台灣自由行的簽證，其實最悲催的，是本來想來台灣自由行旅行的中國人。他就有朋友，本來都計畫好了秋天要來台灣看看，假都請好了，現在計畫泡湯了。

王丹形容，如果一個人，跟鄰居吵架，然後威脅對方說要打自己的小孩，這個人，就是一個流氓。同理，如果一個政權，為了打擊別的政權，拿自己的老百姓的旅行自由當威脅的武器，「這，不是流氓政權是什麼？」

王丹指出，1996年他第二次被判刑，判11年。他在宣判的法庭上就預言，說他肯定不會坐滿11年。結果1998年他就被保外就醫流放到美國了。他當初就知道，當局抓他沒有任何理由，就是為了以後用作跟美國談判的籌碼。

王丹說，聽說過綁匪綁架別人進行勒索的，而中共居然綁架自己的人民去勒索美國！拿自己的人民當人質，人類歷史上都少見這樣的政權。中共，的確是比流氓還流氓的政權。這樣的一個流氓政權，還要去敦睦友善，還要去一家親？！不知道該說什麼好了，「兩個字：有病！」

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