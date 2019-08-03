宣布參戰！台聯力挺小英連任 籲政黨票投台聯

2019-08-03 13:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕2020大選戰況熱鬧滾滾，不但藍綠兩大黨拚盡全力，時代力量與台北市長柯文哲即將成立的台灣民眾黨也可望加入戰局。對此，台灣團結聯盟今也走上街頭宣布參戰，除了表示將在嘉義提名立委候選人，呼籲國人在力挺蔡英文總統連任之外，也要把政黨票投給台聯，讓台聯有機會重回國會為人民發聲。

台聯前立委、組織部主任周倪安與文宣部主任潘厚勳等人，今天上午共同在北市華齡街上召開記者會，並喊出「總統繼續連，政黨投台聯」口號。

潘厚勳指出，這次有很多小黨出來，訴求各不相同，而台聯始終堅持抗中保台的路線，過去2012、2016年大選，台聯都是公開挺小英，面對2020年的艱困時刻，大家更要團結起來，就如民主先覺蔣渭水先生所說：「同胞須團結，團結真有力！」

周倪安指出，台聯成立18年來始終堅持本土路線，即使在某些議題上與民進黨的立場不同，但台聯在2004年選擇力挺陳水扁總統連任，這次也支持小英總統連任，因為這是「台灣本土」與「中國統一」兩者間的抉擇。

周倪安表示，台聯除了將提名現任嘉義市議員蔡永泉競選立委，在其他地方也會視情況提出人選，同時呼籲大家明年除了力挺小英總統連任，也要把政黨票投給台聯，讓台聯有機會再進入立法院，以提出法案的方式傳達聲音。

對於外界認為台聯已「泡沫化」，周倪安坦言，包括立委席次減半、單一選區兩票制等制度，確實把小黨排擠在立法院門外，而且台聯現在沒有政黨補助，只能靠著募款運作，在經濟上也比較拮据。但她也強調，台聯的精神一直都在，目標也從未變過，就是要讓台灣成為一個正常國家。

對於台北市長柯文哲組黨，周倪安諷刺，當年蔣渭水是不甘台灣人被當二等公民才出來組黨，其目的是濟弱扶貧，甚至對抗強權，反觀現在柯文哲對中國的態度，「柯市長敢對抗強權嗎？」

周倪安也強調，不管是柯文哲或韓國瑜，台聯的態度都是「要選總統就辭市長」，不要辜負市民的期待。

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