國安私菸案》永和警衛室1少將涉案 先隔離職務再調職

2019-08-03 11:45

〔記者羅添斌／台北報導〕國安私菸案持續延燒，高層官員今天透露，在昨天由國安局公佈的調查報告中，雖然沒有點名涉案最高層級官員是誰，但確實有一位永和警衛室的少將級軍官，本身除了有抽菸習慣之外，也參與了此次私菸團購行為。

國安局認為這位少將已不適合擔任總統貼身特勤工作，目前已進行職務上的隔離，也就是先不讓這位少將擔任任何直接與總統有關的工作，並會在近期內就調職處分。官員並且表示，應該是先調回國安局特勤中心本部，日後再協調原軍種單位讓他回軍。

根據國安局昨天公佈的調查報告，一共76人涉案，國安局有25人、侍衛室49人、憲兵警衛大隊2人，合計團購了7977條免稅菸，但在報告中，並未點名涉案階最高的是誰？官階為何？委購了多少數量？

不過，政府高階官員今天透露，根據國安局先前對全體人員發出的自檢表，以及約談後的結果證實，永和警衛室一位少將級軍官坦承自己有抽菸，也在此次的團購行為中有參與其中，但委購的數量並不多。

總統府侍衛室編制有三位少將編階的警衛主任，目前三人分別是副侍衛長兼永和警衛室主任柳惠千少將丶永和警衛室外衛主任陳逸夫少將丶永和警衛室內衛主任林國欽少將。至於是哪一位少將有團購買菸遭到處分，官員則說：大家隔幾天就會知道了。

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