中國強化滲透 蔡英文：台灣人民應建構反滲透能量

2019-08-02 23:05

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，針對兩岸關係、香港「反送中」、台美關係等議題，回應提問。被詢及中國在國際上孤立台灣，導致台灣邦交國數量減少？是否有方法可阻止？蔡總統說，這就是我們每一天都要面臨的挑戰，這確實對台灣來講是很大的壓力，但是國際間也知道當台灣的邦交國流失時，對國際的穩定跟區域的穩定並不是好事。所以，我們確實在這方面，在過去一段時間，得到很多國家的幫忙。

總統說，換句話說，維持這些外交關係，不僅是台灣自己在努力，我們也得到很多朋友在幫忙我們。

總統府今晚公布專訪內容。在專訪中，蔡英文指出，中國長期以來，尤其是近來，持續強化滲透台灣每一個社會部門的能力，「中國確實有利用很多不同程度、不同部門的交流，來達到滲透台灣的目的」，所以，我們要強化台灣的一般人民，在交流的同時，可以強化他們這種反滲透的能力，這是希望台灣的人民可以有警覺，也可以自我建構一個反滲透的能量。

被詢及中國領導人從習近平今年1月演講後，就有各種不同的動作，例如以台灣海峽為中心，進行軍事活動，是否感受到軍事方面的壓力嗎？最近是否有更強烈的狀況？

蔡總統說，這段時間以來，中國在台海的軍事是有增加，而且規模也有增加。但是它不是在傳統上，只有在台海的這些活動，它已經超越台海，走到太平洋的部分去。這也顯現出來，中國的企圖心不是只有在台海，中國的企圖心是在整個區域。區域中所有的國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢的時候，其實應該是以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展。

總統指出，中國的這種企圖心，還有中國在軍事活動的增加，確實讓我們覺得，有必要強化自我防衛的能力。所以她上任以來，對於國防自主、軍事能力的強化，還有軍事人員的訓練，以及軍事裝備的精進等，採取了很多優先政策，來支持這些強化國家的防衛能力。另一方面，除了軍事能力的強化之外，我們也同時強化了反中國滲透台灣社會的能力。

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