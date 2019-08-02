柯邀任不分區立委 林洲民婉拒：「我不適合當監督者！」

2019-08-02 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日（1日）宣布籌組「台灣民眾黨」，引起熱議，認為接下來其一舉一動都將牽動2020選情。此外，有消息指柯文哲有意找來前北市府都發局長林洲民列名不分區立委，林洲民今天即針對這項消息坦承柯陣營有派人跟他接觸，但自認為不適合擔任「監督者」的角色。

綜合媒體報導，柯文哲組黨一事讓各界熱議，柯文哲本人也表示台民黨不一定會派出總統候選人，但會以國會席次為主要目標，希望能在大選爭取到至少10席區域與不分區立委。今天（2日）就有消息傳柯陣營的不分區立委名單首先找上的是先前與柯不歡而散的林洲民，柯幕僚也透露，不分區立委主要希望找形象良好的專業人士，不但能夠撐起黨門面，也能搶攻票源，因為林洲民專業、打弊的形象，過去柯陣營就有接觸，詢問其參選不分區立委的意願。

對於柯幕僚登門拜訪一事，林洲民坦言，「我認為我很適合做一個政策執行的推動者，如果要做一個政策的監督者，我覺得我並不稱職。」認為行使監督權是一個完全不同的做事方式，自己不適合，且近期柯市府在處理大巨蛋、大彎北段等案都「不符合公平正義」，許多公共政策也轉彎，與自己當初加入市府的理念不同，因此拒絕了柯陣營的邀約，也不會加入台民黨。

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