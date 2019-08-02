打臉韓國瑜「鬼混說」 陳博志：台灣不曾是四小龍之首

2019-08-02 20:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣大學經濟系名譽教授的台灣經濟研究院顧問陳博志今天下午應邀到雲林演講，客觀且清楚論證「台灣從來就不是亞洲四小龍之首，也不是之末」，打臉高雄市長韓國瑜的論調。

陳博志是虎尾人，今天應台灣公益CEO協會邀請回鄉，到虎尾雲林記憶Cool分析台灣的經濟奇蹟及現況，不少讀者搶著簽書。

韓國瑜曾指稱，「台灣曾是亞洲四小龍之首，如今沒有任何長進，在經濟上整整鬼混了20多年」，陳博志打臉說，其實早在2018年11月，他就曾在《台灣經濟研究月刊》個人專欄，明白指出「台灣從來就不是亞洲四小龍之首」，且從各種數據看來也不是「之末」。

陳博志舉出台灣從未成為亞洲四小龍之首的5個論點，分別是台灣人均GDP一向低於香港、新加坡、韓國常在韓幣貶值後開低走高、台灣人均固定美元價格GDP常是四小龍之末、台灣人均固定購買力平價GDP一直是第三名、台灣經濟成長率從未持續高於三小龍等。

陳博志分析各種數據指出，單看成長率難說台灣曾是四小龍之首，但若以國際貨幣基金組織「人均固定購買力平價GDP」結果顯示台灣自1980年至2017年一直處於第三名，雖有被韓國追上之勢，但逐漸靠近香港、新加坡，顯現台灣不曾是四小龍之首，也不是四小龍之末。

陳博志坦言，台灣確實有不如人之處，因為近20年來沒有發揮台灣的優勢，值得檢討，但也不能因此批評執政者，尤其要認清兩岸是競爭不是合作，並確實檢討、改進當前政策。

現場民眾也相互討論台灣是否缺電、國土政策及農地農用等議題，陳博志特別強調，如何不讓少數人得到暴利、不要讓大多數人民受到傷害」應該是最高指標，氣氛熱絡。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法