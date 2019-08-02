國安私菸案》以錢追人！北檢發函銀行 清查訂購轉匯金流

2019-08-02 18:42

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，針對免稅菸品等物流運作及保稅倉庫存放疑點，檢調今天除密訊4名華膳空廚基層職員之外，為釐清涉案軍士官當初轉帳及匯款等記錄，今天也發函玉山銀等10多家銀行，調閱相關訂購人的轉匯金流，清查有無幕後藏鏡人請託訂菸等可能，以錢追人。

此外，檢方另持續向華航、華膳、台北關等單位，調閱保稅相互轉儲報單等相關資料，釐清免稅品運轉相關程序有無瑕疵。至於被民眾告發圖利罪的華航董事長謝世謙，今天沒有被傳訊。

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