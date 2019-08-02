中國禁自由行 中市議員：不靠中國 台灣GDP依然奪冠

2019-08-02 20:02

〔記者張菁雅／台中報導〕中國禁止自由行旅客來台，台中市議員陳世凱今日指出，過去幾年，國民黨總是恐嚇大家，民進黨不會處理經濟、沒靠中國台灣就活不下去，但事實證明台灣不靠中國，不僅活得好好的，且台灣今年第2季GDP成長率為2.41％，勝過韓國、香港、新加坡，成為亞洲四小龍之首。

陳世凱說，中國暫停核發47個自由行城市通行證，確實對觀光市場有負面影響，但影響程度被部分媒體過於誇大，我們不該隨著中國的政治操作自亂陣腳。經濟部的統計數據指出，2017年台灣觀光業的產值為2850億元，佔2017年的總GDP不到2％，但在部分媒體的過度渲染下，讓台灣社會產生嚴重影響。

陳世凱表示，過度依賴單一國家的旅客本就是一個畸形的經濟市場，過去在馬政府時期開放中國遊客來台觀光，讓部分業者一窩蜂的搶進這塊市場，卻失去該有的危機意識，當中國為了政治目的而限縮來台觀光時，業者在中國媒體的操控下，便將所有過錯推至民進黨執政身上，實為中國刻意操弄台灣社會分裂的手法。

他指出，從2016年開始，雖然中國遊客的比例從40％下降到24％，我國觀光人次卻年年創新高，2018年更是超過1100萬人次；美中貿易大戰持續延燒，中國經濟與投資環境正在惡化，人民幣持續貶值，對於中國來台觀光的市場更不應該過度期待。

他同時表示，他多次在市議會呼籲市府不要依賴單一市場，遺憾市府並沒有理會，在中國限縮觀光後，市府唯一的因應辦法卻是繼續推廣中國觀光，他還是要呼籲市府，這種被政治化的觀光產業無法穩定發展，對台中的觀光、經濟並沒有實質上的幫助。

他強調，台灣的GDP不僅在四小龍中奪冠，觀光人次也屢創新高，可知過度依賴單一市場不過是飲鴆止渴。誰說經濟發展只能依賴中國？

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