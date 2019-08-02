中市議員批市府抱中國大腿 市府：勿逢中必反、逢燕必亂

2019-08-02 23:05

〔記者張菁雅／台中報導〕中國政府停發赴台自由行簽證，台中市政府觀旅局提出因應策略，遭民進黨市議員江肇國抨擊依然在爭取中國遊客上作文章，執意抱中國大腿。觀旅局則不甘示弱回應，議員批評完全與事實不符，該局這半年多來持續努力開拓與國際城市交流，呼籲議員理性問政，不要淪為「逢中必反、逢燕必亂」。

江肇國表示，觀旅局提出包含擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案3大策略，內容依然在爭取中國遊客上作文章，了無新意，執意抱中國大腿。他質問觀旅局，難道日本、韓國、東南亞、歐美或國內旅客，市府全都放棄嗎？

觀旅局則說，上述批評完全與事實不符。觀旅局這半年多來持續努力開拓與國際城市交流，除先前已和香港、越南、泰國、日本、北美、韓國等15個城市與地區深入交流，未來將陸續進行與名古屋等城市簽署觀光友好協議，9月起韓國釜山及日本鳥取包機航線起飛，並將邀請相關旅行業者及媒體赴台中市踩線，積極參加大型國際旅展及推介會，同時在日本、韓國、香港、泰國都有廣告刊登，盡可能地全面性推展台中觀光，並非僅限於中國市場。

觀旅局也呼籲，議員問政應秉持理性監督原則，不應以意識形態議政，議員若唱衰台中與友好城市交流，無視於台中旅宿業及旅遊業者的生計與需求，將難以面對廣大市民的質疑，「甚至可能讓自己的問政淪為逢中必反、逢燕必亂的政治操作」。

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