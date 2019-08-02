國安私菸案》與總府報告數量差近2000條 國安局說是這個原因....

2019-08-02 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕國安局今（2）日下午召開記者會，公布私菸購買案細項報告，合計查出購買7977條免稅菸，共76人涉案；與總統府日前公布的9786條私菸，82人涉案，有1809條菸品與6名涉案人的差異。對此，政風處長劉異海表示，因吳宗憲等2人仍在押，無法做行政調查，詳細總數量及其餘私菸訂購案情，尚待檢察官偵查釐清。

總統府上月30日公布私菸案各單位當事人自清部分，國安局購買免稅菸品2625條、侍衛室4999條、憲行政調查情況，兵指揮部450條、收押及離退人員450條、尚無法查明身分的綽號8組共買1262條，合計9786條，不含8組無法查明綽號者，共82人涉案。

而在今日國安局記者會所公布的報告細項，分別為國安局購買2625條、侍衛室4902條、憲兵警衛大隊450條，共計查出訂購7977條私菸。調查結果與總統府日前公布的9786條、媒體報導的9800條私菸有1800條以上的差異；而含被收押的吳宗憲、張恆嘉在內，合計76人涉案。

對此，劉異海表示，因吳宗憲等2人仍在押，無法做行政調查，詳細總數量及其餘私菸訂購案情，尚待檢察官偵查釐清；此外，他也說明，此案涉案者目的有三大類，分別是自用、代購跟兩者皆有。

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