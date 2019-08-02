中國禁發來台簽證 駐奧克蘭辦事處要「李榮浩放心」

2019-08-02 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國從昨日（1）起停發來台自由行簽證，引起軒然大波，甚有中國網友戲謔言「李榮浩要怎麼去台灣見楊丞琳？」台灣駐奧克蘭辦事處今日便以「李榮浩看這邊」為題在臉書PO文，要李榮浩別擔心，「我們不會讓你受盡委屈，找不到相愛的證據」。

台灣駐奧克蘭辦事處今日發文，以「李榮浩看這邊」為題，寫道北京政府片面暫停中客來台自由行，但內政部受理中國旅客來台申請的案件流程仍未受影響，表示在海外進行申請觀光入台證的中國旅客仍可至內政部網站申請，並提到自昨日起，放寬中國籍配偶來台短期探親資格。

此篇貼文一出立刻引起廣大迴響，有網友誇讚「小編很會」，也有人讚「外交人員辛苦了」，外交官劉仕傑也用個人帳號留言表示「丞琳別擔心」。而台灣「黑色島國青年陣線」幹部賴品妤也大讚「我們台灣人果然就是有人情味！！！」

台灣駐奧克蘭臉書相關貼文

駐奧克蘭辦公室今發文要李榮浩「別擔心，我們不會讓你受盡委屈，找不到相愛的證據」。（圖擷自Taiwan in Auckland臉書）

中國網友留言「李榮浩怎麼來台灣找楊丞琳？」引起熱烈討論，台灣駐奧克蘭辦公室列出幾點說明，表示要李榮浩別擔心。（翻攝自Instagram）

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