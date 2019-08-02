查補助「大綠打小綠？」 經濟部：避免須說明時再查惹誤解

2019-08-02 14:49

〔記者黃佩君／台北報導〕時力立委高潞．以用遭爆料辦公室「狂拿經濟部400萬補助」，時力調查後表示建議開除黨籍。而立院國民黨團總召曾銘宗接獲爆料，今指經濟部發函各單位要求回報所有時力立委申請補助情況，是「大綠打小綠」。經濟部表示，蒐集資料是因日前事件引起社會高度關注及爭議，為避免後續需要說明時、再進行查證而導致時間落差，進而引起社會誤解，進行相關蒐集與查證；是行政機關的例行因應機制，並非針對個人及特定黨派。

高潞．以用辦公室申請補助案事件引發風暴，曾銘宗則接獲爆料，今指經濟部發函各單位要求回報所有時力立委申請補助情況，是「大綠打小綠」，並表示「要查就查高潞，為什麼全部都查？」並表示不排除到監察院告發違反行政中立。

經濟部表示，蒐集資料的作為，是因為日前高潞以用委員助理申請補助案，引起社會高度關注及爭議；為了避免後續需要說明時，再進行查證而導致時間落差，進而引起社會誤解，所以進行相關的蒐集與查證，是行政機關的例行因應機制，並非針對個人及特定黨派，本案是因為高潞委員事件做內部的資訊蒐集，以因應相關輿情，但在資料收集過程確實有作業疏失，經濟部對造成相關委員困擾，致上歉意。

而由於該文為經濟部秘書處要求所屬單位回報申請狀況，為部會內部事務，各單位在彙整相關資料時經常有此種公文傳遞，並非只用在查弊。有公務員就私下表示，「正式發公文一切合法，並非私下調資料，否則需飛鴿傳書？」「若不同黨派寫在一起，或全部立委一次清查，難道不會有別的聯想？」

但內部公文為何會外流到立法院國民黨團，並被大作文章？有公務員則私下表示鄰近選舉難免各種動作頻仍，行政單位內公務員各有淵源及支持黨派是常見情況，許多事情「不可說」。

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