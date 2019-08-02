柯P組黨》徐耀昌不知柯明訪苗 批組台民黨「割稻尾」

2019-08-02 15:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市長柯文哲將於3日參訪苗栗縣，對此，苗栗縣長徐耀昌表示，他都不知情，對於柯的來意，他也表示不便置喙，但予以尊重。不過，對於柯文哲宣布將組台灣民眾黨，身為國民黨員的徐耀昌則指出，蔣渭水是國民黨的大老，批柯是「割稻尾」。

柯文哲於1日宣布將組成台灣民眾黨後，將於3日參訪苗栗縣，預計上午9點40分到三義勝興車站，並於下午4點在造橋香格里拉樂園進行市長短講等。

對此，徐耀昌今天受訪表示，因他前幾天到中國招商引資，今天凌晨才回國，對於柯到苗栗參訪一事，之前都不知情，也沒有接獲北市府的通知，直到今天媒體詢問才知悉。

對於柯的來意，徐耀昌從媒體報導認為，從柯宣布組台灣民眾黨的行為看來，可能有心參選總統，因台灣是民主政治，他予以尊重，但他身為國民黨員，不便置喙。

但徐耀昌對於柯文哲宣布組台灣民眾黨，則有意見；他說，蔣渭水不僅推動台灣民主，嚴格算來，也是國民黨的大老，對國民黨貢獻良多，他認為柯以台灣民眾黨為籌組黨名，讓身為國民黨員的他，有「割稻尾」的感覺。

另，柯文哲之前曾批評苗栗縣財政，徐耀昌仍餘氣未消，指「苗栗財政好不好，還輪不到你（柯）來教訓」，並批，柯文哲身為台灣首都市長，卻口無遮攔，苗栗財政困難還落井下石，有失厚道。

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