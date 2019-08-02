柯P組黨》挺柯人士向南市議員招手 邀議長入黨

2019-08-02 15:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台北市長柯文哲將籌組台灣民眾黨，在他宣布組黨前，挺柯的台南地方人士已積極與多名台南市議員接觸，邀請加入第三勢力，連脫離民進黨的無黨籍議長郭信良也被鎖定，邀請他入黨。

對於以柯文哲為主的所謂「第三勢力」接觸、邀請入黨一事，郭信良今天證實確有其事。郭信良表示，早在一週前，柯文哲到台南安南區及安平廟宇參拜時，就表達要到台南市議會拜會他，他認為來者是客，基於禮貌，也要求議會同仁準備接待，後來柯P因故取消拜會。

不過，柯文哲方面，在台南有一名挺柯人士，協助柯P在台南穿針引線，尋覓可能的人選加入第三勢力。郭信良說，約一週前，他也有被邀請，但他一切靜觀其變。

由於郭信良與總統蔡英文關係友好，總統大選較傾向支持小英，柯P組黨若是為了選總統，邀他入黨。郭信良認為，「這言之過早」。

除了郭信良外，以柯P為主的第三勢力也接觸台南市南關線選區的市議員許又仁，以及一名國民黨籍議員。許又仁是教育界出身，又是無黨籍。第三勢力透過一名與許熟識的地方人士邀請他加入。

許又仁今天也證實，確實有接觸，但當時還不知有籌組台灣民眾黨一事，他希望第三勢力能關注他重視的教育問題，提出有別於藍綠的教育藍圖，這才是他關切的重點。

另一名不具名的國民黨籍議員，也證實柯P方面先前有來接觸，對方表達打算一個立委選區找一名出來參選。但該名議員說，「我聽了只是笑笑」，並未應允。

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