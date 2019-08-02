柯P組黨》游盈隆點名「新戰國七雄」 預言柯必選2020總統

2019-08-02 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日宣布籌組「台灣民眾黨」，為政界投下一顆震撼彈，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書PO文表示，「台灣政黨政治的新戰國時代來了」，他更預言「柯必將參選2020總統大選」。

游盈隆在文中以「新戰國時代」形容近來新政黨紛紛成立的場面，他將剛組成的喜樂島聯盟、台灣民眾黨、一邊一國行動黨，與既有的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨等統稱為「新戰國七雄」。

游盈隆在文中表示，組黨必須考慮實力原則，沒有實力就空有黨名，也沒有用。他提及何謂政黨實力？可以從2個方面觀察，首先是政黨在國會佔有的席次，再來是政黨的社會支持度，而他分析，既成勢力的政黨兩種都擁有，而新成立的政黨則主要看社會支持度。

游盈隆說，柯組「台民黨」，雖然已經可見黨名的紛擾，但可以預見「他必將參選2020總統」，他的黨必將席捲可觀的社會支持，這是活生生的政治現實。

游盈隆也提到，一邊一國行動黨因為訴求明確，且奉落難的阿扁總統為精神領袖，扁迷將會高度凝聚且實力也不容小覷；至於成立較早的喜樂島聯盟，游盈隆則認為，因前民視董事長郭倍宏大力推動主張「獨立公投，正名制憲」，形成一時的巨大勢力，而後繼是否仍強而有力，也值得觀察。

2020是台灣的選舉大年，游盈隆說，台灣民主政治的下層結構──「政黨政治」卻出現新的不穩定狀態，而且主要是以民進黨為中心的綠營裂解、分崩離析，是前所未見，蔡英文的連任之路再度出現重大波折。

游盈隆認為，此刻的蔡陣營與民進黨若只會本能的藉由「外患」強化人民憂憤，高喊團結，將不足以力挽狂瀾；他也談到，前行政院長賴清德在民進黨內的身價將會因此轉而飆高，此時因「道不行，乘桴浮於海」反而是好事。

而對於立委林昶佐退出時力，游盈隆指出，這顯示出時力主流派想要尋求政黨相對自主性，未來是否會推派總統候選人藉以爭取更多區域和不分區立委席次，也不是不可能；他最後強調，如果真的是這樣，蔡英文連任的夢想和民進黨想維持國會席次過半的目標更難以實現了。

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