微罪不舉？議員「關心」？中市查獲私酒 逾半年未裁罰

2019-08-02 14:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府財政局會同警方，今年1月19日於大里區國光花市內，查獲5家攤商違法販賣私酒，查扣20多瓶的私釀藥酒，當天警方就做了偵訊筆錄，私酒也查扣於財政局庫房，依菸酒管理法規定，必須各罰3萬元，卻有市議員向中市政府財政局長羅仙法「關心」此案，希望能免罰，但法律卻沒有免罰的空間，如果裁定免罰，一群市府公務員可能會被抓去關，這5件私酒裁罰案延宕已逾6個月，至今尚未結案，引發「台中市內賣私酒免罰」之議。

對此，羅仙法說，是有議員關心，但他考量的是，賣私酒的是小農，不懂法律，又是初犯，數量也不多，希望能以勸導取代處罰，因此，中市財政局函文財政部請示，財政部答覆說，可以視狀況運用行政裁量權，他希望中市財政局菸酒管理課的公務員，基於微罪不舉，能在合法範圍內研擬勸導免罰，但他尚未見到簽呈。

依菸酒管理法第46條規定，意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私酒，處3萬元至50萬元罰鍰，財政局與警方今年1月19日於大里花市，查獲陳姓等5名攤商，公然陳列販售虎頭蜂、何首烏等私釀藥酒，每瓶售價600至800元，總計查扣20多瓶，共計10多公升，警方偵訊時，部分攤商說，私酒來自不知名的陌生人，並非他們自己私釀，這些攤商賣的私酒數量不多，又是第一次被查獲，依據菸酒管理法，財政局通常依最低金額3萬元裁罰。

財政局近年查獲的私酒案，平均2個月內就裁罰結案，上述5件賣私釀酒案，卻延宕半年餘，尚未裁罰結案的主因，坊間傳聞是其中一位攤商，透過管道向一位市議員陳情。

據指出，來自學界的局長，礙於議員的情面，也希望基層公務員能免罰，不過，依菸酒管理法等規定，賣私酒被查獲，公務員並沒有「勸導免罰」的行政裁量空間，如果給予攤商免罰，恐會觸犯貪污治罪條例等法律，基層公務員畏懼犯法，遲遲不寫免罰的簽呈給局長批示，局長也不便自己下條子給下面公務員，此案於是「卡住」整整半年之久，至今仍未結案而引發議論。

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