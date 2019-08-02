蔡適應拚立委連任 出潮T、與基隆青年座談

2019-08-02 14:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕爭取連任的民進黨基隆立委蔡適應與其團隊，今天推出「基隆囝仔」活力潮T，並與基隆在地年輕人座談喝咖啡，暢談對未來基隆的期許、年輕人對創業的想法等，蔡適應說，瞭解年輕人的需要，也激盪出更多的想法，盼吸引更多年輕人留在基隆打拚。

手工鞋師傅宋之凡曾在外面當學徒，近年返回家鄉創業，宋之凡說，回來與基隆這塊土地一起成長，也得到很多幫助，未來期許有形成類似台北華山、松菸文創園區等基隆專屬的文創聚落，假日定期有展覽活動。

髮型設計師佑恩、美容師Rita也都說，基隆近年的發展跟以前差很多，他們的客人不少都是特地從台北專程來基隆，客人的想法也從基隆很鄉下、距離很遠的刻板印象，轉而愛上基隆。

白天在報關行上班，晚上是駐唱歌手的阿中表示，基隆的路平問題很重要，期許未來基隆的藝文活動能遍地開花；手斤口樂團女主唱凱洛表示，喜歡基隆的海景，但也會看到遍地垃圾，希望能加強清理改善。

蔡適應說，年輕人都對基隆充滿熱情，從他們身上學到更多，而推出「基隆囝仔」活力潮T，也象徵對孕育我們的這塊土地的熱愛，基隆在地年輕人返鄉打拚，點燃基隆人熱情、自信，提升在地文化創生動能，未來會規劃上線販售，為明年選舉募款。

另外，在蔡適應協助下，基隆妮可美麗整形外科診所與內湖三軍總醫院建教合作，由內湖三軍總醫院骨科許鈞喨醫師主持骨科特約門診，為防範長者及女性骨質疏鬆，提供骨科相關醫療保健服務，從8月起每週五下午2點到5點進行門診，今天下午2點有免費義診。

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