參不參選2020？柯文哲：從頭到尾都不是很想選總統

2019-08-02 12:24

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早被詢及參不參選2020年總統選舉的問題，柯重申，他從頭到尾都不是很想選總統，因為認為當選一個月就在選總統，是很不正常的現象，很不幸的，台灣就是很不正常，在這個不正常的國家當中，我們思考怎麼讓國家正常一點。

2020參選關鍵是否跟鴻海創辦人郭台銘有關？柯稱「跟所有人都有關」，以前講過每個候選人都要說服台灣民眾，為何他來當會更好？如果蔡英文總統繼續做，或國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜來做會怎樣？「草包跟菜包」是他的想法，蔡、韓得說服選民，了解他們不是草包、菜包，大家聽一聽，看在此基礎上有沒有更好的選擇。

針對韓國瑜判斷柯文哲會參選總統，柯說，「不要猜測柯文哲的行為，我發現柯文哲是很難猜測的人」，他（韓）可以預測，但過一段時間，就發現他預測錯了。

由於市政顧問蔡璧如跟郭台銘辦公室核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤近日密集通電話，郭柯合作可能性受關注；柯反問記者怎麼知道蔡、劉通電話？獲悉是劉講的後，他接著說「一天打一通電話，你要說密集密商」。

媒體追問，九月上旬是否郭柯會？兩人有無心結？柯說，見面是兩個人的事，也不是我們想見他，也要看人家要不要見我們，而人活在世界上，當然會有各種心結，不過還好，我們這種大風大浪的，有什麼小細節，也會忘掉或不太在意。

至於柯文哲「草包、菜包」之說，坊間認為是柯揶揄韓、蔡，媒體問柯，那有覺得郭台銘是比較好的選擇？柯說，民主政治是說服的過程，因為你沒有做（擔任公職），人家也不曉得，之前只能用大家的論述去做最好的猜測，在說服的過程，每個人清楚說明其論述，最重要還是兩黨總統候選人要能有效說服我們，但到現在為止，坦白講，我個人的感覺是毛毛的。

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