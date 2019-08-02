柯P組黨》謝龍介：未來台灣政壇可能三大黨三足鼎立

2019-08-02 13:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市長柯文哲將組台灣民眾黨，台南市議員謝龍介今天受訪時表示，柯文哲組黨本來在預料中，而此一新政黨的成立，對小政黨不利，對國、民兩黨而言，更是面臨重大挑戰，未來台灣政壇，將在此一新政黨成立後，可能產生三足鼎立，三大黨的三腳督局勢。

謝龍介今天到台中市水利署聲援南投縣草屯鎮民對於鳥嘴潭人工湖的救濟金補助的陳情，對於柯文哲成立新政黨，謝龍介表示，早在意料中。

謝龍介表示，柯文哲有一定的政治聲望，所以利用政治聲望進行組織的經營，而經營組織要有很大的經費來源，而柯文哲將政治聲量轉化為政黨，估計其支持率拿到300萬票上下，每1年可以拿政黨補助金拿1億5千萬及1億7千5百萬，他便可以在全國各地去經營組織，柯文哲已算到如此，而他在半年之前就預測到柯文哲會組黨。

謝龍介表示，柯文哲組黨後，便要選擇跟何人合作，他便是在跟郭台銘揮手尋求合作。

謝龍介強調，柯文哲成立新政黨，對小政黨不利，對國、民兩黨也是面臨重大挑戰，未來台灣政壇將在此一新政黨的成立後，可能產生三足鼎立的三大黨三腳督的局勢。

謝龍介表示，未來局勢如何，尚待觀察，端看柯文哲與郭台銘合作程度如何，但是柯文哲對郭台銘不是完全合作，而跟郭台銘是既合作又競爭，如柯文哲說，」他不來選我個人來選」，就是透露出跟郭台銘既合作又競爭的訊息。

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