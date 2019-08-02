柯P組黨》綠白正式分手？蔡適應：不見得

2019-08-02 11:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，黨名與台灣民主運動先驅者蔣渭水當年籌組的台灣民眾黨相同，媒體今天詢問民進黨立委蔡適應，柯文哲創黨是否象徵與蔡英文總統正式分手？對此，蔡適應認為，這也不見得，柯文哲到現在還沒說要參選總統，應該等他正式宣布要參選了，說明他的政治光譜及路線，屆時才會明確知道對蔡英文或其他總統候選人會產生什麼影響。

蔡適應說，人民都有創黨的自由權利，成立政黨在國會中表達一定的聲音與力量，就是多元政治，任何政黨成立一定有其宗旨及政治上的光譜，不過，到目前還看不出來柯文哲的政治光譜及路線是什麼，像是對國家未來的路線、對92共識的看法等，以及柯創黨後未來如何運作，包括在各地推舉候選人及政黨路線等，要等他正式確認後再來評估。

另外，時代力量立委林昶佐昨宣布退黨，與林昶佐同在立法院外交及國防委員會的蔡適應認為，林昶佐是一個表現優秀的立委，彼此都很熟悉，這次林退黨，應該也是評估過時代力量面臨的路線爭議問題，尊重他，林昶佐說要支持蔡英文總統競選連任，民進黨中央未來在中正萬華選區，可以適度的來大力支持他，大家一起來合作，讓更多力量讓台灣進步，是非常重要的事。

另外，日前中國片面宣布停止人民來台自由行，蔡適應表示，限制人民出境是非常不智的行為，呼籲對岸應該審慎思考，不應該限制人民的旅遊自由，任何區域或國家觀光客的減少，一定會有影響，而近年來台的東南亞、俄羅斯及歐美遊客越來越多，趨於平均分配，交通部觀光局也馬上推出國旅獎助因應，基隆的郵輪旅客越來越多，也希望遊客多留在基隆消費，並加強品牌的宣傳推廣。

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