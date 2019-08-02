反制中國威脅！國軍射擊117枚各型飛彈 陸海空震撼齊發

2019-08-02 10:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近期在屏東九鵬基地、東部外海進行年度例行性操演，國防部今日表示，此為了驗證平日訓練成果，據以強化官兵實彈射擊經驗，達成「防衛固守、重層嚇阻」戰略目標，此次海、空軍操演共執行12類、117枚飛彈及精準炸彈射擊。至於命中率部分，軍聞社昨報導揭露，此次命中率約98.1%。

根據國防部所公布的影片與照片，此次射擊的彈種涵括陸基、海基與空射，包含防空、反艦等彈種，標準飛彈、天弓飛彈、愛國者飛彈、天劍二型飛彈、雄風二型、雄風三型反艦飛彈等皆在此次演訓現蹤。而國防部訓練參謀次長李兆明日前也說，此次演訓並無新彈種。

對於參演部隊以高命中率完成操演訓練任務，國防部表示，國防部長嚴德發給予高度肯定與讚揚。嚴德發表示，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力！我們是訓練精良的部隊！」

國防部指出，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練，已行之有年，此次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

對於今年演訓規模，國防部表示，今年海、空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃。整個操演過程與結果，參演部隊士氣高昂，官兵的表現與優異的成績，足證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，說明國軍為提升國防戰力與強化防衛實力，不斷精益求精。

國防部強調，面對敵情的變化與威脅，國軍都能夠充分掌握臺海周邊海、空域動態，即時應處，保持最好的準備；同時，國軍仍將持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，我們絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，進而維護區域和平穩定，確保中華民國台灣的民主自由及國土主權。

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