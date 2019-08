時力風暴》李忠憲轟黃國昌又酸她 鄭秀玲直接槓上

2019-08-02 01:22

〔即時新聞/綜合報導〕成大電機系教授李忠憲近日在臉書接連發文抨擊時代力量立委黃國昌,1日還在發文中提到「被騙不分區第一名的鄭老師」,被影射的台大經濟系教授鄭秀玲直接在留言區槓上李忠憲,「請不要提到我的名字」。

李忠憲1日在臉書發文表示:「不要打黃國昌是對的,他驕傲的樣子,不會因為打他就有所改變,他的戰略和採取的手段通常有他自己個人利益的考量,打他沒用,不打也沒用,通通都沒用。」他反諷說「像我都不會打他,閉著眼睛聽你上課,你要繼續想辦法讓他了解」,還大酸「面對被騙不分區第一名的鄭老師要好好的安慰她顧全大局」。

李忠憲更拿先前被黃國昌嗆的「顏色已經蒙蔽良知」,還拿網友到臉書罵他的話自嘲「被打成喪失理智、蒙蔽良知,自己要好好的反省,是不是有做錯了什麼」。文末的標籤還寫到「#打他只是讓他收斂一點」、「#這麼驕傲的人會因為這樣就改變嗎」、「#期待沒有黃的時代」。

至於被影射的「鄭老師」、台大教授鄭秀玲直接在留言區槓上李忠憲,「請不要提到我的名字 it is nothing to do with you. Thanks.」。

鄭秀玲說「當年的真象:時力不分區排名是被林昶左(佐)和高路(潞)聯手做掉的」、「認真做事的黃國昌立委被黨內外人士抹黑汙衊,台灣人良心在哪裡??」

時代力量2016年提名的不分區立委名單中,外傳鄭秀玲原本位居第一,最後提交中選會版本卻變為第三,高潞‧以用為第一順位、徐永明為第二順位。

