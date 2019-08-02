柯P組黨》溫朗東提「這原因」：柯P棄2020可能性大增

2019-08-02 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲8月1日宣布籌組「台灣民眾黨」，不少人認為是競逐2020總統大選的「起手式」；不過時事評論家溫朗東卻表示，在他看來，反而是柯P放棄2020的可能性大增，「什麼意思呢？試問，如果柯的民調在「三腳督」中領先，他有必要組黨嗎」？

溫朗東1日在臉書發表近3000字長文，其中提到「第三勢力選民（溫朗東簡稱『三民』）」。溫朗東解釋，「三民」的基本立場是對藍綠都不信任，只要看起來新潮、不官腔、非藍非綠，大體來說就能獲得「三民」認同；「三民」可以同時支持政治理念衝突的幾個候選人，「只要你個人魅力足夠」就好。

溫朗東指出，2016年後民進黨的「三民」流失，不過2019年後，民進黨有大幅的調整，「三民」票快速回流，讓「柯文哲急了」。他表示，柯P一度不知道為何民調會流失得這麼快，以為繼續重砲亂打，可以像以前一樣有效，但在香港反送中事件後，表態的速度跟強度甚至遠不及鴻海集團創辦人郭台銘，導致目前被郭台銘超車，難以追回。

而柯文哲的組黨，在溫朗東看來，反而是放棄2020的可能性大增。溫朗東反問，如果柯的民調在三角混戰中領先，有必要組黨嗎？表面上來看，多幾席立委，可以獲得更多政治資源，可是同時也會跟民進黨立委短兵相接，反而會流失掉許多民進黨支持者的總統票。

溫朗東臉書全文

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