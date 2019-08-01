扛起世代責任！台灣學生聯合會宣誓捍衛「自由島嶼」

2019-08-01 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月由30所大學學生會整合成立的「台灣學生聯合會」今（1）日晚間發表〈三十年後的現在│台灣學生聯合會宣言〉，細數台灣30年來前人為追求自由、民主所經歷的奮戰，誓言扛起青年世代的責任，從校園出發改變台灣的命運，延續「自由島嶼」台灣的未來。

據宣言內容，台灣學生聯合會細數過去30年來，學生從校園出發參與社會的奮戰，從師範騷亂、二二八事件、四六事件、台大哲學系事件、野百合運動、野草莓運動、反媒體壟斷、三一八學運，全都為了台灣的自由民主埋下種子，如今青年學子才能坐享民主果實。

但學生聯合會也指出，原本以為寒冬將盡、民主待放，如今卻面臨「大海彼端集團的敵人」，潛伏在台灣社會中，將我們的家人變為敵人，用謊言和紙幣統戰分化。他們強調，這是島嶼的命運，是當代青年必須肩負的命定，因此號召所有朋友，「一同困守酷寒的深夜」。

台灣學生聯合會誓言扛起青年世代的責任；將在最黑暗的時刻整裝動身，將集結行動者、遊說反對者，將溫柔且堅強，接住彼此並保護自己；行動的場域將是校園、是街頭的傳單、是老家陪爸媽看新聞、是餐飲大街的議論，是社區小巷的耳語，是農村與海洋乃至每一塊土地。

據悉，台灣學生聯合會今年4月成立，30所大學學生會聯合組成，包括成功大學、中興大學、中正大學、陽明大學、東海大學、輔仁大學、台灣師大、交通大學、中山大學、海洋大學、彰化師大、嘉義大學、東華大學、暨南大學、雲林科大、宜蘭大學、聯合大學、虎尾科大、台中教大、金門大學、東吳大學、淡江大學、長庚大學、銘傳大學桃園校區、南華大學、真理大學、台北醫大、環球科大、馬偕醫學院、台北市立大學等。

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