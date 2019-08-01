不同調！議員合法申請「連儂牆」 柯市府不准用地下道

2019-08-01 22:37

〔記者郭安家／台北報導〕台灣民眾聲援香港反送中運動，上個月26日在北市公館地下道張貼各式留言小紙條，效法香港街頭「連儂牆」聲援香港，但兩小時遭台北市新工處拆除，31日又在西門町發起連儂牆也遭清除。台北市議員邱威傑等十名議員向市府申請路權，盼可使用台大公館地下道，明天起至月21日讓「連儂牆」重現；豈料，新工處指出，僅核准集會遊行路權申請，未同意地下道。

新工處指出，議員申請集會遊行的路權，只開放平面道路，未同意使用地下道，至於申請項目是要表達意見，不清楚實際作為，且有申請8月2日至15日路權，其中2日、3日、6日、7日已核准，其他日期還在審理。

對此，邱威傑辦公室再表示，7月31日與新工處等單位開會，討論合適意見表達區及地點，雖天橋地下道為新工處管轄，但新工處認為於法無據、無法接受直接申請使用，決定循正常管道申請路權。

邱威傑辦公室指出，每名議員辦公室都是透過「台北市路權申請網」申請新生南路及羅斯福路的路權和合法集會權利，按新工處說法，天橋地下道屬於道路附屬設施，申請周邊道路且核准，就可合法使用該路段覆蓋的公館地下道。

邱威傑稍早則於臉書指出，上週在台港生組成的「香港邊城青年」為聲援反送中，在台北幾個地方發起呼應「連儂牆」活動，過程中，被愛國同心會成員騷擾與破壞，令人感到遺憾。民主社會要包容多元聲音，想保護學生與在台港人自由發表；因此與不同黨派市議員，和市府新工處等單位協調後，決定共同申請合法場地。

他指出，每名議員辦公室各自負擔數日活動申請與保證金支付，取得台大附近地下道（新生南路與羅斯福路口） 8月2日至21日的使用權；由議員共同申請的「連儂牆」，也是市民自由表達意見的地方，並交由「香港邊城青年」管理。共同申請的議員包括邱威傑、黃郁芬、林穎孟、苗博雅、林亮君、吳沛憶、王閔生、陳怡君、鍾珮玲、黃珊珊。

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