去年初「他」點了這把火 引爆時力路線之爭

2019-08-01 18:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今宣布退黨，林並在記者會上說，他多次在黨內提出路線問題，卻未能形成共識，因而選擇退黨，讓時力路線問題再度浮上檯面。早在去年年初，當時還是黨主席的黃國昌，為抗議勞基法二修，主張在總統府前面禁食、靜坐抗議，就已引爆黨內路線歧異的討論，對於明年立委選舉的提名策略、如何與友黨合作，更是引爆黨內歧異的近因。

由於時力現任區域立委林昶佐（台北市中正萬華）、洪慈庸（台中市后里、潭子、大雅、神岡）選區，民進黨日前已表態不提名，外界解讀此為民進黨在此兩選區將與林洪兩人合作，但時代力量日前宣布，分別在新北市第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）、高雄鳳山區提出人選，挑戰民進黨現任立委，讓民進黨支持者對於禮讓時代力量一事出現反彈，林昶佐日前就曾在廣播節目受訪時直言，他不是很懂黨中央在新北淡水、高雄鳳山的提名策略。

時代力量今上午召開決策會議，據悉，決策委員在會中多次針對時力區域立委提名策略有諸多討論，會中林昶佐與洪慈庸力主區域立委提名策略應與友黨擴大合作，針對已經提名的區域也應該再重新思考，不過仍未與黨主席邱顯智等人取得共識。

林昶佐今在宣布退黨的記者會上就曾直言，黨中央在幾個重要的問題上，包含是否支持總統蔡英文，為了捍衛台灣主權，他認為，不應再做任何考慮與民調，而應該想辦法與其他政黨結合，但「如果我的路線沒辦法說服黨，我當然應該繼續走我自己的路」。

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