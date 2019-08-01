洪慈庸批柯文哲組黨 黃瀞瑩：組黨是人民的自由

2019-08-01 19:35

〔記者陳璟民／台北報導〕關於時代力量立委洪慈庸今天下午質疑台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，若導致國民黨總統參選人韓國瑜當選下屆總統，「對得起（台灣民主先驅）蔣渭水」？呼籲柯為台灣捨棄小我，對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，組黨是人民的自由，柯創黨提供民眾在藍綠之外的選擇，且是最好的選擇，思考的是台灣整體利益，而非個人利益，勿庸置疑。

至於洪兩度重話問柯「對得起（台灣民主先驅）蔣渭水」？黃瀞瑩表示，「話太重」，柯文哲迄今沒有宣布參選下屆總統，組黨初衷是以台灣人民的利益、福祉為優先。

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