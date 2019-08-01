籲團結「抗中保台」 范雲表態：支持蔡總統連任！

2019-08-01 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕社會民主黨大安區立委參選人范雲今（1）日呼籲，民進黨、時代力量、綠黨、基進黨、台聯黨及社民黨的朋友求同存異，團結「抗中保台」，支持總統蔡英文連任，並力拚國會席次多數。

范雲在臉書發出聲明表示，今天是台灣政治的新頁，有人說是大分裂的時代，有人說是大整合的時代。作為一位從學生時代開始投入台灣民主運動，並在2015年推動成立「社會民主黨」的政治工作者，她想呼籲所有認同台灣主權、捍衛自由與民主的朋友們，2020的選戰，大家一起「團結！抗中保台」！

范雲指出，2020年之所以關鍵，因為這是台灣價值關鍵的一戰。2020的選戰會決定，台灣能不能成為一個正常的國家？2020這一戰也會決定，台灣跟中國的距離，以及台灣是否能守住自主與民主的政治文化。

范雲認為，拋棄舊政治，建立台灣價值的新政治，不只是總統初選未過關者的投機聯盟，也不只是跳船上船的選擇，應是每一個要攜手合作的政治人物，先跟民眾說清楚自己在關鍵議題的價值選擇，不能忽近忽遠、忽左忽右。

范雲也說，台灣跟中國最大的不同是民主，民主新政治不應僅只是選票爭奪，或是聲量計算，而是我們在主權、民主、勞權與平權的清楚表態，以及，對憲改的主張。只有全面的憲政改革，才能真正促成台灣的多元民主政治！

最後她也呼籲，民進黨、時代力量、綠黨、基進黨、台聯以及社民黨的朋友，求同存異，團結抗中保台，支持蔡總統連任，力拚國會多數。因為，面對守護主權與民主的2020這一戰，台灣不能輸。

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