柯P組黨》連勝文臉書PO文酸爆柯文哲

2019-08-01 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，在2014年台北市長選戰中慘敗給柯文哲的連勝文，今天在臉書發文說，「我真心祝福老柯」，希望柯文哲能咬住民進黨。不過他也諷刺，「老柯的黨應該不需要組織部門，但需要一個經紀部門，利用網紅經紀的操作模式，來為自己的立委候選人造勢」。

連勝文今天下午在臉書PO文說，經過他5年的觀察，柯文哲就是個被醫學及政治所耽誤的天生黑色喜劇演員。他諷刺，柯文哲的黨派可以利用網紅經濟替立委候選人造勢，一方面可以持續維持黨主席強烈的網紅風格，二方面利用網紅直播打賞的方式，來籌措政黨的經費，如此一來也不用被批評，一天到晚蹭著有錢人，甚至設局向富豪吸金賺取政黨奶水錢。

連勝文批評，柯文哲向來都是說的比做的多，所以演「老千」特別好！而他又不甘寂寞，強烈的渴望鎂光燈，也因此創造了「語不驚人死不休」的特殊喜劇風格。連勝文批評，柯文哲說自己是外科醫生，但根據他台大前後期的同僚所述，印象中極少看到他真的拿手術刀；而他擔任台北市長，更可以說是「足跡所至，一片哀嚎」，為台北市創造了不曉得多少的爛攤子！

連勝文說，不得不承認柯文哲為苦悶的台灣人民創造了很多笑料。接著連勝文話鋒一轉批評民進黨，不管對柯文哲的笑容中帶著鄙視或欣賞，他絕對都比民進黨這種吃香喝辣、坐地分贓的貪婪嘴臉要好一些，「因此我真心祝福老柯，能成功咬住民進黨，用他的無厘頭，敲碎民進黨的大『菜』頭」！

在貼文留言區，有網友反酸，「你選輸喜劇演員耶 好慘」、「你真的很敢說！喜劇演員做事都比你靠譜。你是真的演員」、「老柯真的是不行，荒謬到極點，根本是個笑話。但你輸給了笑話」；也有網友認同表示「說得好！」、「支持勝文組黨選總統」、「我大連帝國必定東山再起」。

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