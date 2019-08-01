柯P組黨》蔣渭水在哪？宜蘭這些地方都跟他有關

2019-08-01 17:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，黨名與90年前台灣民主先驅蔣渭水創辦的政黨相同，引起熱議，也意外讓蔣渭水重新引起注目；蔣渭水是宜蘭人，宜蘭有多處景點、路名都與蔣渭水有關。

礁溪鄉的櫻花陵園是宜蘭縣立殯葬管理所設立的家族式墓園，最上層的「渭水之丘」就是蔣渭水靈骸的安葬地；2015年原本葬在台北六張犁山區的蔣渭水遺骸，在家屬、縣府、地方人士見證下，回到家鄉，落葉歸根，墓園還高掛蔣渭水當年著作的「臨床講義」一文，這也是他對台灣人開出的診斷書。

渭水之丘海拔近800公尺，可遠眺整片蘭陽平原，不少遊客在護欄邊的圓盤造型上俯瞰海天一色的美景，也是網美常常造訪的景點之一。

另，前縣長呂國華取蔣渭水的字「雪谷」，將宜蘭縣政府、宜蘭縣議會所在的縣政中心，命名為雪谷紀念公園，設有紀念碑，凸顯蔣渭水在宜蘭人心中歷史地位。

宜蘭縣史館館長廖英杰表示，蔣渭水生於宜蘭，過去宜蘭市公所前的道路曾命名為「渭水路」，後來道路重新命名時被改成中山路。

國道5號2006年通車，貫通宜蘭與台北間的國道交通，12.9公里長的雪山隧道更是國內公共工程界一大成就，國道5號就取名為「蔣渭水高速公路」，南港入口處有大型路名牌，雪山隧道頭城端也有蔣渭水紀念碑。

廖英杰說，蔣渭水在宜蘭出生，但成年後的政治活動其實多在台北，鮮少在宜蘭留下足跡；直到1970年，同為宜蘭出身的黃煌雄出版「蔣渭水傳」，當年蔣渭水對台灣民主的付出、貢獻才逐漸被世人周知。

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