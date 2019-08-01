柯P組黨》彰化「這4人」相挺邀入黨 地方：效果有限

2019-08-01 17:45

〔記者湯世名／彰化報導〕台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，彰化縣今天有多名政治人物齊聚彰化火車站，散發「歡迎加入」的傳單，但因出面者為1名前立委、2名前市長及1名前縣議員，並無一人為現任，政壇人士私下還是認為「不看好」。有人指出，出面者為「前任」立委、市長、縣議員，沒有一人為現任，影響力相當有限。

4「前」政治人物出面挺柯P，消息傳出，有網友指出，台灣政黨發展空間有限，光兩大黨夾殺，小黨等包括台聯、新黨、時力都快泡沫化了，醒醒吧！另有人認為，都沒有重量級的政治人物，只想寫一個「慘」字。不過也有人另類思考，認為今天或許只是個開始，可能會異軍突起，在兩黨夾殺中殺出血路。

前立委黃文玲、前彰化市長葉滿盈與溫國銘、前彰化縣議員黃玉芬等多位政治人物，今天齊聚彰化火車站，散發傳單給往來的旅客。傳單上寫著：台灣民眾黨就是以台灣為民、以民眾為本，「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠外有另一種選擇機會。將以民意、專業、價值和台灣整體利益、人民為最大福祉為中心思想和信念，「希望台灣因為有我們，可以變得更好」。

黃文玲指出，很多人都支持柯文哲，而台灣民眾黨的成立，更是民眾的期待，未來台民黨參與立委選舉，不分區立委至少有8至10人以上，足以影響台灣國家政治經濟文化發展，未來會全力支持台灣民眾黨，並全力支持柯文哲參選總統。

溫國銘則說，國、民兩黨長期漠視勞工權益，柯市長非常重視勞工這個區塊，未來彼此有很大的合作空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法