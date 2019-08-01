柯P組黨》在市府宣布組黨挨批 副市長替「老闆」緩頰

2019-08-01 16:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，今早與「友柯」台北市議員鍾小平、徐立信等人，在台北市政府11樓吳三連廳開記者會宣布組黨事宜，遭外界質疑濫用市府資源從事政黨活動。對此，台北市副市長蔡炳坤先是狐疑反問：「應該沒有這問題吧？」聽完媒體解釋，今早的堵訪是安排在市府的吳三連廳，蔡炳坤笑說：「每天不都這樣嗎？」「每天晨會結束，媒體就在外面等阿！」

他表示，因為現在還不到正式組黨，就像媒體每天都會問市長很多問題，有市政的、有國政的，他認為今天的堵訪跟平常沒有太大差別，假如未來已經完成組黨，進入黨務工作，確實就應該要有所區隔會比較好，「但現在還不到那階段」。

至於怎麼看市長組黨一事，蔡炳坤直言「樂觀其成」，他透露，其實這議題平常在閒聊時多少會聊到，但把市政做好和組黨是兩件事，市政本來就很認真做，市長每天帶領團隊努力在做，而組黨是憲法保障的個人權益。

對於會不會加入台灣民眾黨，蔡炳坤說，加入任何政黨，最主要是要認同這個政黨，這是很重要的，這包含黨綱等，現在應該只是先提出一個組黨的想法，未來一定會去了解整個組黨相關，「我想任何人要去參加一個政黨，一定會完整了解、思考了」，如果認同，當然可以加入，但現在還不到那階段。

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