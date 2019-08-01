柯P組黨》蔣渭水在台南曾有新松金樓這段歷史

2019-08-01 15:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最先創設「台灣民眾黨」的蔣渭水，曾在台南新松金樓召開第2次工人大結合會議而名噪一時，新松金樓的黃金流沙歲月，因台北市長柯文哲籌黨熱門事件，這段歷史再被老台南人憶起。

原本矗立在大智街、大仁街口的新松金樓，位於昔日府城特種行業密集的「新町」所在，建於1923年，也是當時城區最大也是唯一的大酒家，3層樓的鋼筋混泥土磚造建築，以及結合木構裝潢，外觀有巴洛克式藝術建築裝飾，曾被建築學界評為具有特色的西式建築。

台灣工友總聯盟，是日治時期台灣的第1個全島性工人運動組織。據黃姓文史工作者田野訪調，一生鼓吹台灣民族精神，倡導台灣非武裝抗日民族運動的蔣渭水，在新松金樓召開台灣工友總聯盟第2次代表大會，當時還將前1年（西元1928年）2月19日，台灣工友總聯盟在台北市蓬萊閣成立時，遭沒收的標語「同胞須團結，團結真有力」再度懸掛出來，引起外界特別注目之外，也讓新松金樓見證台灣民主歷史的一頁。

黃姓文史工作者表示，台灣光復後，新松金樓仍然是府城夜生活地標，直到1960年發生全國震驚的「水鬼事件」社會事件，當時有俗稱「水鬼」的海軍陸戰隊蛙人，憑著身強壯魄，到附近妓女戶企圖白嫖，結果被妓女戶內的小弟圍毆，在寡不敵眾情況下一路竄逃到新松金樓樓下，蔡姓店家出面制止，該名蛙人才倖免於難，可是店家也遭來無故厄運，被政府勒令停業。

蔣經國出任國防部長時，經過家屬一再陳情，新松金樓才獲准繼續營業，但隨著時代變遷， 新松金樓未再營業，房間分租出去，布袋戲天王黃俊雄曾在這裡搭小舞台表演布袋戲，也曾引起轟動。

可惜的是，老建築不敵時間滄桑，後來閒置荒廢，市府曾經有意將新松金樓提列古蹟或登錄歷史建築保留下來，可是坍塌嚴重未通過審查，蔡姓家族希望市府徵收，雙方始終未達成協議，最後被建商買走拆掉，現地人事已非一片空，徒留歲月記憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法