中國今起停發來台自由行簽證 黃國昌：手段與過去如出一轍

2019-08-01 16:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國47個城市今日起停發來台自由行簽證，時代力量立法委員黃國昌表示，中國這次打壓手法，雖然表面上看起來跟過去採取措施如出一轍，但其實限制自由行是希望藉由打擊台灣觀光產業，來影響台灣選舉、對台灣形成政治壓力；不過這次在台灣人民，大家都站出來支持香港反送中的時候，去做這樣的操作，完全就是司馬昭之心路人皆知。

黃國昌表示，今天香港面臨的困境，就是台灣最好的借鏡，這次事件讓台灣再度思考了解，未來經濟、社會、國家安全發展上，都不能也不應該再受制於中國。

黃國昌表示，以觀光產業來講，台灣要的是細緻、高品質、附加價值高的觀光產業，還是要繼續維持旅客人數大量，但低價品、附加價值低的觀光產業。

黃國昌表示，他從2016年進入立法院以來，數次質詢中不斷強調，觀光產業應該要回到政策與事實面來討論分析，雖然來台遊客人數增加，但每人平均消費卻是逐年下降，這是過去馬英九政府時期，就種下錯誤政策的走向。

黃國昌表示，台灣人民熱情，希望世界各地遊客都來台灣玩，這樣好的軟體要怎樣去拓展附加價值高的旅遊產業，不應該是從今天中國限制自由行才開始思考；他從2016年以來，就不斷提醒與要求行政部門，必須從這個方向著手，才能為台灣環境永續與真正優質觀光奠定好的基礎。

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