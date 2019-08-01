柯P批國家紀律太爛 徐國勇：勿一竿子打翻公務員

2019-08-01 15:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北市長柯文哲昨向內政部遞交組黨申請成立「台灣民眾黨」，沒想到消息卻被內政部提前曝光，讓柯文哲氣得大罵「國家政府紀律太爛」。內政部長徐國勇今天出席國家運輸安全調查委員會揭牌典禮，接受媒體聯訪時指出，昨下午柯文哲送件到內政部後就立即有媒體打來詢問，因為開會通知書並非密件，所以就向外界說明確實有此事，且政黨組成尤其是要參加選舉的政黨，本來就不可能等到成立大會那天才公開。

徐國勇表示，昨天早上媒體都在問柯文哲組黨一事，當時柯文哲並未清楚回答，下午柯文哲送申請書跟會議通知書到內政部，沒多久媒體又打到內政部追問，由於開會通知書並非密件，且政黨組成本來就是公開事項，媒體也追一年多了，一個政黨組成尤其又要參與選舉，本來就不可能等到成立大會那天才知道。

對於被柯文哲批沒紀律，徐國勇表示，這和國家紀律沒有關係，台灣的公務員都是非常優秀的，不要把公務員一竿子打翻，這樣不好，台北市政府也有好幾萬的公務員，每個都是經過高考、身經百戰，不應該這樣被解讀。

對於外界認為內政部釋出組黨消息，是想轉移私菸風暴。徐國勇則否認，表示這是媒體到處打聽，很多東西東西都是巧合，外界不應該湊在一起，不然怎麼這麼剛好郭台銘回來，就有一個組黨新聞出來，這樣的聯想對柯文哲不平，對郭台銘也不好。

此外，內政部今天也宣布放寬陸配來台探親資格，被解讀為因應中國限縮自由行來台。徐國勇說，放寬外配來台探親是基於人權，如此更可以對照台灣是自由民主的國家，對人權保護不遺餘力。而該項政策早就在部務會議通過，只是剛好實施日期是今天，盼外界勿多做聯想。

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