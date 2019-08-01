時力風暴》黨內路線無共識 林昶佐哽咽宣布退黨

2019-08-01 14:02

以無黨籍身分投入中正萬華立委選舉

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今下午1點召開記者會，宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入台北市中正萬華選區。談及身為時代力量創黨元老卻選擇退黨，林昶佐一度哽咽，說自己「非常難過」，他強調，希望自己的離開，能促成時力真正面對這些問題。

總統大選毫無懸念支持蔡英文

林昶佐表示，他認為明年總統大選應毫無懸念支持總統蔡英文，雖然在黨內多次提出路線問題討論，卻都未能形成共識，在面臨台灣關鍵大選只剩5個月，他無法膠著於黨內路線問題，必須朝清楚的目標邁進，盼他的離開能帶給時力改變的契機。

與洪慈庸一樣憂慮黨的路線問題

林昶佐說，這段時間他與洪慈庸一樣憂慮，針對黨的路線問題反覆討論很久，卻一直無法獲得共識。林昶佐表示，他今天早上在決策會中也提出上述類似看法，並要求黨中央應該認同這樣的方向，不能一直困在路線問題中，但「若我的路線沒辦法說服黨，我當然應該繼續往自己方向前進」。

目前沒有考慮加入其他政黨

被問及是否會加入台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨或民進黨，林昶佐強調，他目前沒有考慮加入其他政黨，當前最重要的是在每個選區找出最強的候選人，與國民黨對戰。

時代力量立委洪慈庸隨後也發出採訪通知表示，將於今下午3點針對林昶佐退黨等問題發表聲明回應。

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