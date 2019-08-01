台灣自由行被禁 中國網友歪樓：李榮浩怎麼去見楊丞琳？

2019-08-01 14:05

〔中央社〕中國官方昨天突然宣布停發來台自由行簽證，中國網友紛紛在微博反問：「李榮浩找楊丞琳需要跟團嗎？」；「李榮浩怎麼去台灣見楊丞琳？」他們接力創造熱搜話題，以歪樓嘲諷表達不滿。

7月11日，中國歌手李榮浩宣布，他已經向女友楊丞琳求婚成功。

中國文化和旅遊部官網昨天公告，鑒於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。

新聞一出，有中國網友在網路社群發文反問：「李榮浩找楊丞琳需要跟團嗎？」立刻躍為微博熱門話題。網民熱議，自由行禁簽，8月1日開始，李榮浩要去台灣找楊丞琳，豈不就只能跟團了。

有網民昨晚發文稱，「李榮浩還有1個小時20分鐘和楊丞琳結婚，不然以後去台灣就只有跟團」，也引發熱傳。

另一則熱門笑話是：「楊丞琳：我們晚上去吃飯吧？李榮浩：不行，我今天要去101大廈參觀，導遊不讓脫團。」

由於政策一出，網路負評太多，微博網管已把瀏覽量達4.5億次的「47城中國居民赴台個人遊試點暫停」移出熱搜榜；「李榮浩找楊丞琳需要跟團嗎？」的熱門話題甚至被移除。

不過中國網友今天在微博繼續接力創造「李榮浩怎麼去台灣見楊丞琳？」、「李榮浩怎麼去台灣？」等話題進入熱搜榜，以嘲諷表達不滿。

許多人上傳他們去台灣自由行的照片，慶幸已有美好回憶。

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