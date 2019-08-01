中國禁自由行、我放寬探親 移民署：展現人權價值

2019-08-01 14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕中國官方昨天片面公告全面暫停中國觀光客來台自由行，但內政部移民署今天召開「首日實施放寬陸配親屬來台短期探親記者會」，放寬中國配偶的親屬來台短期探親資格，展現台灣與中國不同的人權價值。

「首日實施放寬陸配親屬來台短期探親記者會」今天中午在移民署台南市第二服務站舉行，內政部次長陳宗彥出席受訪。陳宗彥說，中國專斷暫停來台自由行，凸顯中國人民沒有自由旅行的權益，我國對於各國或中國人士來台一視同仁，敞開雙臂正面看待。這次修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時多年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。

移民署指出，原本國人三親等內的血親才能來台探親，但新規定上路後，放寬為三親等內血親的「配偶」，包含大嫂、孫媳婦、姐夫等也能來台探親。

除了放寬中國配偶親屬來台探期探親資格外，也鬆綁外國優秀人才的中國親屬探親或隨行團聚資格，以及提升無戶籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，期望能提升中國配偶的生活權益。

移民署說，新法施行首日，中國籍新住民寧姓女子，今天就到移民署服務站申請弟媳來台短期探親；寧女說，修法後弟弟及弟媳就能一起來台，她十分期待。此外，桃園市服務站，今天也有婁姓男子申請姐夫來台短期探親。

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